アルペンのジャパンパラの男子大回転立位で滑走する小池岳太＝2月、長野県上田市不足する遠征費をクラウドファンディング（CF）や借金でまかない、6大会連続の出場にこぎ着けた。ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキーに臨む小池岳太（43）。これまでの最高成績は9位で「負けっ放しでは終われない」。国際大会を単身転戦する「武者修行」で鍛えた心技体で、夢の表彰台を目指す。「最後の挑戦にぜひ力を貸して