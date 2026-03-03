「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が3日までに更新され、2人が芸能界のバレンタインデー、ホワイトデー事情について明かした。3月14日が近づく中、2人もホワイトデーの話題を展開。松陰寺が「バレンタインに何かもらって、お返ししなきゃみたいなのがある」と切り出すと、カズレーザーも「共演者でしょ？勝手にもらっ