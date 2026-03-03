初代タイガーマスク（６８＝佐山聡）率いる「ストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）」は３日、１９日後楽園大会の追加カードを発表した。ＳＳＰＷ女子タッグ選手権試合（６０分１本勝負）で王者組のジャガー横田（ディアナ）＆藪下めぐみが、ＳＡＫＩ＆網倉理奈（ともにＣＯＬＯＲ’Ｓ）を相手に防衛戦に臨む。ジャガーは「常に私は全力で戦います。ジャガー横田の試合をするだけです」とコメント。藪下は「ＳＡＫＩ選手、