元ＡＫＢ４８のメンバーでタレントの高橋みなみが３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。洗足学園音楽大学で客員教授に就任することを発表した。高橋は「ご報告です洗足学園音楽大学の客員教授として４月から関わらせていただくことになりました」と報告。その上で「自分の経験が、これからの時代にチャレンジする学生の皆さんの何かヒントになるならばこれほど嬉しい事はありません！学生の皆さんと『共に』考え学ばせていた