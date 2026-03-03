流通経済大は３日、サッカー部員が寮で違法薬物を使用した疑いがあり、茨城県警の捜査を受けたと発表した。同大によると、２月２４日に特定の男子部員が違法薬物を使用している疑いがあるとの通報があり、薬物検査や調査を実施。検査の結果、１人から陽性反応が出ており、５人が薬物の使用を認めたという。３日夕方に片山直登学長らが千葉県内で会見を行う。複数の日本代表選手を輩出するなど、サッカー界の名門を揺るがす事態