ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート金メダルのアリサ・リュウ（２０＝米国）が緊急アドバイスを送った。国民的なヒロインとなったリュウは２日、米テレビ局「ＮＢＣ」の番組「ＴОＤＡＹ」に出演した際、子供たちにスポーツを続けるように強いているかもしれない親たちに助言したという。「やめて。効果がないの。子供は自分のことをよくわかっているし、無理強いするのは絶対に良くないのよ」と語った。リュウ自身は