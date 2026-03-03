【モデルプレス＝2026/03/03】タレントでモデルの近藤千尋と夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が2026年3月3日、都内で行われた『PPIH 新業態（食品強化型ドンキ）戦略発表会』に出席。夫婦円満の秘訣を明かす場面があった。【写真】近藤千尋、芸人夫とのラブラブショット◆近藤千尋、夫・太田博久にやめてほしいことは？2人は2015年9月に結婚。2017年5月に第1子長女、2019年10月に第2子次女、2024年8月に第3子三女が