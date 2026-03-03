NewJeansが所属するADORが、次世代ボーイズグループのメンバーを探すべく、世界規模のオーディションを開催する。HYBE傘下のレーベルADORは、世界の主要11都市で才能豊かな人材を発掘する「2026 ADOR BOYS GLOBAL AUDITION」を開催すると発表した。【画像】NewJeans“脱退メンバー”、東京マラソン会場に？「2026 ADOR BOYS GLOBAL AUDITION」は、2007年以降に生まれた男性なら誰でも参加可能。応募分野に制限はなく、歌、ダンス、