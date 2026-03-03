今年の冬(12月〜2月)は気温の変動が大きくなりました。また、太平洋側ほど少雨となり、西日本では記録的多照となりました。日本海側の雪は平年並となりましたが、さて、この春はどうなるのでしょうか?2025〜2026年の冬は気温の変動が大きかった気象庁は2月24日、2025年〜2026年の冬(12月〜2月)の天候まとめを発表しました。それによると、12月と2月を中心に暖かい空気に覆われやすく、低気圧に向かって暖かい空気が流れ込みやすい