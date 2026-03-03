宇都宮～水戸をつなぐ北関東道。ここから北側は100kmにわたり、東西方向の高速道路が存在しない。 「北関東北部横断道路」は高速空白地帯の新東西軸 北関東北部横断道路の概要。 関東～東北にかける交通ネットワークは、中央部に東北新幹線が走っているが、太平洋沿岸部からはかなり距離が離れている。そのため、中央部から沿岸部に向かう東西の高速道路が各地で整備され、北関東地方においては「北関東自