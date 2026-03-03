高市総理大臣は自民党の衆議院議員315人に3万円を超えるカタログギフトを配ったことについて、今後は「慎みたい」と述べました。【映像】「今後は慎みたい」と述べた高市総理中道・落合議員「政治家どうしの贈答を止めれば」「政治資金、かなり減るんじゃないかと」高市総理大臣「私自身、昭和の中小企業のおやじ社長的なところがあって」「自分の会社の社員に何らかのねぎらいの気持ち、これは示したいなと」「でも、そういった