アメリカとイスラエルのイランへの攻撃を受け、ホルムズ海峡が事実上封鎖されるなか、周辺のペルシャ湾にいる日本関係の船舶4隻に合わせて23人の日本人が乗っていることが分かりました。【映像】金子国土交通大臣のコメント金子恭之国交大臣「海運関係ですが、本日3月3日時点で、ペルシャ湾に42隻の日本関係船舶が入域をしております」金子国土交通大臣は3日、閣議後の会見で、日本関係の船舶42隻のうち4隻に日本人の乗組員23