防衛省は航空自衛隊のアクロバットチーム「ブルーインパルス」が、来月11日に行われる熊本地震から10年の復興イベントで展示飛行を披露すると発表しました。あわせて2026年度の飛行スケジュールも発表され、10月4日にはブルーインパルスの本拠地である宮城県・松島基地の航空祭での飛行のほか、来年3月の東京マラソンや2027年国際園芸博覧会のイベントなどでの飛行を予定しているということです。ブルーインパルスの飛行スケジュー