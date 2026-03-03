森永製菓の「ザ・クレープ」と「ピケカフェ」がコラボレーションした『ザ・クレープ pique cafe（ピケ カフェ）』（税込267.84円）が、きょう3日より全国のセブン-イレブンにて再発売された。【横から写真】ザクザク食感がたまらない…『ザ・クレープ pique cafe』ピケカフェは、独自配合のフランス産小麦やフランス産高級発酵バターなど、素材選びから徹底的にこだわり抜いた“フレンチクレープ”が人気のカフェ。生地はサク