国連の安全保障理事会は2日、紛争下の子供の教育などをテーマとする会合を開き、トランプ大統領の妻・メラニア夫人が現職の大統領夫人として初めて議長を務めました。国連の安全保障理事会は2日、今月の議長国のアメリカが主導して紛争下の子供の教育などをテーマとする会合を開きました。トランプ大統領の妻・メラニア夫人「平和への道は、私たちが教育と技術を通じて子供たちに力を与える責任を果たすかどうかにかかっている」議