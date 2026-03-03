フランスのマクロン大統領が「核抑止力の強化」のため、核弾頭の数を増やすと表明しました。【映像】半世紀は核兵器の時代だと述べたマクロン大統領フランスのマクロン大統領は2日、ヨーロッパの核抑止について演説し、保有する核兵器の弾頭数を増やすと表明しました。フランスは東西の冷戦後、核弾頭の数を大幅に削減していましたが、世界で核兵器の脅威が高まるなか、歴史的な方針転換に踏み切った形です。マクロン大統