千葉県浦安市の住宅街で、口論になった80代の男性を押し倒してけがをさせたとして、近くに住む52歳の男が逮捕されました。男性はその後、死亡しました。【映像】連行される容疑者安藤哲也容疑者（52）は1日午後、浦安市今川の住宅街で近くに住む韓国籍の金正雄さん（84）を道路上に押し倒して、けがをさせた疑いが持たれています。金さんは頭の骨を折るなどして搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと、安