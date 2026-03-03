練習を公開したWBOフライ級王者のアンソニー・オラスクアガ＝3日、東京都新宿区の帝拳ジム世界ボクシング機構（WBO）フライ級王者のアンソニー・オラスクアガ（米国）が3日、飯村樹輝弥（角海老宝石）の挑戦を受ける5度目の防衛戦（15日・横浜BUNTAI）へ向けた練習を東京都内で公開し「もちろんKO勝ちを狙う。息をつく暇もないほど押していきたい」と笑顔で抱負を語った。この日はミットやサンドバッグ打ちなどで切れのある動