思わず目を惹かれる味わい深い毛柄がXで話題になったのは、サビ猫の律子ちゃん。【写真】お迎え当初ふかふかの猫ベッドで我先にくつろいでいました律子ちゃんは、元保護猫。福岡市で保護猫シェルター「よねっこはうす」営む飼い主・ちまきなころんさん（@chimakinakoron）はオンリーワンの毛柄であるサビ猫の魅力と、彼女たちが置かれている現状を知ってほしいと語る。“ほっかむり”しているようなサビ猫に一目惚れ律子ちゃんは