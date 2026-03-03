ことし2月、道路から外れた田んぼのあぜ道で脱輪していた軽トラックのそばに倒れている男性が発見され、その後、男性の死亡が確認されました。警察は事件・事故の両面で捜査していましたが3月3日、交通事故による死亡と特定したと発表しました。事故があったのは新潟市北区須戸の市道です。警察によりますとことし2月16日朝、新潟市北区に住む78歳の男性が、現場の市道を外れてあぜ道で脱輪状態で停止している軽トラックのそばで倒