中国のネットユーザーの趙さんが2月28日に「69歳の義母が今日午後8時に西安咸陽国際空港から大連に向かう便に搭乗予定だが、字があまり読めず、普通話（標準中国語）も話せないので、同じ便に乗る人がいたら手助けしてほしい」とサポートを乞う動画を投稿した。その後、趙さんはA4の紙に義母が乗る便名などを書き、スーツケースに貼りつけたほか、SNSにも画像を投稿した。動画は注目を集め、コメント欄には多くのネットユーザーか