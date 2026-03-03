Photo: 長谷川賢人 「ちょうど欲しかった気持ち」が全部入りだったんです。ふらふらと「CP+ 2026」を歩いていたら、ハクバ写真産業のブースの一角に、眼にも鮮やかなイエローが！ 何かしらと立ち止まってみるとカメラバッグです。「Chululu レニュー フラップショルダーバッグ M」を手にして、ハッ！と感心したのがフラップでした。スッ、パチッ、という心地よさ。おお、これはマグネット式