俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、男性３人組ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが３日、都内で「キリングッドエール」の累計出荷本数が５０００万本を越えたことを記念した記者会見に登壇した。イベントでは綾瀬らが出演する新ＣＭが公開された。綾瀬は「皆さんにお会いするのが３度目や４度目でちょっとずつ仲良くなってきた。その雰囲気がちゃんと映し出されてるんじゃないかなと思います」と笑顔だった