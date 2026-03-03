愛知県春日井市で、名鉄バスが電柱に衝突する事故がありました。電柱の根元が大破し傾いています。 【写真を見る】名鉄バスが電柱に衝突 電柱は根元が大破し傾く 付近では停電が発生 愛知・春日井市 警察によりますと、事故当時バスの乗客は2人だったということですが、けが人はいないとみられています。中部電力パワーグリッドによりますと、春日井市内では下市場町の一部で、一時約1790戸が停電しましたが、現在は約40戸