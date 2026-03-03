by TechCrunchOpenAIはアメリカ国防総省(戦争省)と契約して自社AIの軍事利用に同意しましたが、国民の大規模監視や自律型兵器の開発は認めていません。一方、OpenAIの前に契約していたAnthropicはこの2つを明確に禁止したために国防総省から契約を切られ国家安全保障上のリスクであるとの烙印を押されています。なぜ同じ内容なのにOpenAIだけが許されたのか、それはOpenAIの契約に解釈の余地があるのが理由だと考えられています。H