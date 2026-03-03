日本たばこ産業（ＪＴ）が３日、都内で会見を行い、新ブランドのリフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」（３日＝ＣＬＵＢＪＴオンラインショップで先行発売、４月６日＝セブン―イレブン＆ローソン＆ＮｅｗＤａｙｓで発売）を展開することを発表した。スウェーデン製の「ノルディックスピリット」は、パウチを口に含む新しいタイプのたばこ製品。火を使わず、無煙でにおいもなくハンズフリーで楽しめるため、どこで