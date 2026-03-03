◆オープン戦ソフトバンク―ヤクルト（３日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・前田悠伍投手が体調不良のため、予定されていた３日のヤクルト戦（みずほペイペイ）の先発登板を回避する。３年目左腕は２月２９日の侍ジャパンとの壮行試合（サンマリン）で２回途中７安打６失点で降板。開幕ローテ入りの向けて、本拠地のオープン戦開幕戦はアピールの場となるはずだった。上茶谷大河投手が代わりに先発する。