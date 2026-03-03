Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」通常盤ジャケ写 Snow Manの13枚目のシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が4月29日に発売されることが発表された。今作は「BANG!!」「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」の3曲が表題曲となる、グループ初のトリプルA面シングルとなっている。ジャンルも世界観も異なる3曲だが、今作を貫く共通のテーマは「FIGHTER」だ。公開された3形態のジャ