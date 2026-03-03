俳優の福原遥さんが、「ブルガリ アンバサダー」に就任。「ブルガリ アンバサダー就任記者発表会」に登壇し、ブルガリのジュエリーの魅力を語りました。【写真を見る】【福原遥】ブレスレットに「恋に落ちて...」ジュエリーの魅力を語る今回のアンバサダー就任に、福原さんは?本当に嬉しい。大変光栄です?と、満面の笑みを浮かべ、?いままで支えてくださった方に感謝の思いでいっぱい。ブルガリと人生をともに歩んで行けたら?と、