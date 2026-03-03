金子国土交通大臣は観光施設などにおいて、外国からの観光客らが割高になる「二重価格」を検討するためのガイドラインを策定する方針を明らかにしました。観光施設などの「二重価格」は、外国から訪日客や住民以外の観光客らが割高になるもので、海外の観光地で導入が進んでいます。今月からは兵庫県にある世界遺産の「姫路城」でも導入されました。金子国土交通大臣は観光施設の料金設定について、「施設の状況や地域住民への配慮