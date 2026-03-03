◇WBC東京プール強化試合 オーストラリア 5-1 巨人2軍（3日、宮崎・サンマリン）巨人はドラフト2位ルーキーの田和廉投手が5回に登板。立ち上がりは切れ味抜群の変化球で2者連続空振り三振と素晴らしい投球を披露します。その後は連打を浴びピンチを招く場面もありましたが、1イニング無失点と好投しました。田和投手は、この試合4回まで投げた森田駿哉投手の後を受け、5回から2番手でマウンドに上がります。1人目と2人目は、変化球