94歳の母親を階段から引きずりおろし、ケガをさせたとして逮捕された息子が、「効率的に風呂場に連れて行くためにやった」と供述していることがわかりました。警視庁によりますと、佐藤尚容疑者（64）は今月1日ごろ、東京・杉並区の住宅で同居する母親、重子さんの両足をつかんで2階から階段を引きずり下ろしケガをさせた疑いがもたれています。重子さんは搬送先の病院で死亡が確認されました。佐藤容疑者は介護する重子さんが便を