3月2日 発表 小学館は3月2日、マンガワン編集部において、新たに「星霜の心理士」についても原作者起用のプロセスと確認体制に調査が必要であることが判明したと発表した。 同社では「堕天作戦」の作者が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴されて罰金刑を受けたことで本作の連載を中止したにも関わらず、別のペンネームで新連載「常人仮面」の原作者として起用していたことがSNS