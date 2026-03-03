北川精機が全体下げ相場に逆行し、一時１４％高の１９４８円まで駆け上がり、２月２４日につけた１８８０円を払拭し上場来高値を更新した。プリント基板の真空プレス機の製造・販売を主力とし、グローバルベースで高い競争力を誇るが、近年のＡＩデータセンターの新設・増設ラッシュに伴い、ＡＩサーバー向けに高多層・高性能なプリント基板材料である銅張積層板（ＣＣＬ）の需要が急拡大、