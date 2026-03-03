小田急電鉄が６日ぶりに反落した。ＳＢＩ証券が２日、小田急の目標株価を従来の１８００円から１６５０円に引き下げた。投資判断は「中立」を継続する。交通事業は足もとで好調としながらも、百貨店が中期経営計画に対して下振れ気味であると指摘。株主還元や運賃改定申請といったイベントへの期待は残るとする一方で、中期計画における営業利益目標の超過達成は現時点では見込めないとの見方を示している。同証券は小田急の２７