ダイトは朝安後切り返し反発し、昨年来高値を更新している。２日の取引終了後、小野薬品工業から経口プロスタグランジンＥ１誘導体製剤「オパルモン錠５μｇ」とプロスタグランジンＥ１製剤「プロスタンディン軟骨０．００３％」に関する事業について、ダイトへの資産譲渡及び製造販売承認の承継が行われると発表しており、材料視した買いが集まっている。製造販売承認の承継は１１月中をメドに実施する予定。ダイトは今回で初め