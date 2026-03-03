雑誌『Numero TOKYO』公式Instagramにて、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴のメイキング動画が公開された。 【動画＆写真】大森元貴がふわふわヘア×ストライプシャツなど変幻自在の『Numéro TOKYO』コメント＆オフショなど①～④ 大森は2月28日発売の4月号特装版の表紙を飾っている。 ■「自分の知らないような、すごく新鮮なシーンを撮れた」（大森） 動画に大森は、ふんわり動きをつけたヘアに、金色