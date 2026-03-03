&TEAM（エンティーム）の公式YouTubeが更新。メンバーのEJ（ウィジュ）のひとり旅の様子を収めたvlogが公開され、鎌倉を満喫する自然体な姿に、ファンから大きな反響が寄せられている。 【動画】&TEAM EJの鎌倉プライベートひとり旅【写真＆動画】音楽番組でMCも。小顔＆脚長、スタイル抜群のEJ（3枚目）他2本 ■&TEAM EJ、オール日本語での鎌倉ひとり旅vlog 公開された動画『[&DA