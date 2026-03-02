元プロ野球軍団と爆食2番勝負！中田翔が超肉盛りプレートでギャル曽根が大苦戦！WBC優勝選手も脅威の食べっぷり！▽工藤農園で旬の長ネギ収穫に父・工藤公康が参戦！◯みどころ▽昨年引退の中田翔がチャレンジグルメ初参戦！3.4kg超肉盛りパスタプレート爆食！前回完食のOWV佐野文哉も大活躍でギャル曽根ピンチ！▽映画「8番出口」の怪演で話題の河内大和が予想外の活躍・・・まさかの涙。第1回WBC優勝戦士の今江敏晃＆10連勝中の