エイケン工業 [東証Ｓ] が3月3日後場(14:30)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の経常利益(非連結)は前年同期比53.1％減の6100万円に大きく落ち込み、11-4月期(上期)計画の2億1500万円に対する進捗率は28.4％にとどまり、5年平均の42.5％も下回った。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.8％→2.7％に大幅悪化した。 株探ニュース