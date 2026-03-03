山口市出身で元サッカー日本代表久保裕也選手が3日、現役を引退することを発表しました。久保裕也選手は山口市出身の32歳。鴻南中学校を卒業後京都サンガの育成組織に所属し2011年にプロデビューしました。2016年から2018年にかけ日本代表として13試合に出場し2ゴールをあげています。スイス・ベルギー・ドイツと渡ったのち2020年からアメリカメジャーリーグサッカーシンシナティに所属