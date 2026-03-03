沖縄県内の飲食店で知人の女性2人にわいせつな行為をしたとして逮捕されたタレントの羽賀研二さんが、不起訴処分となりました。タレントで会社役員の羽賀研二さん、本名・当真美喜男さんは去年3月、沖縄県内の飲食店で知人の女性2人に対しわいせつな行為をしたとして、先月、沖縄県警に逮捕されましたが、那覇地検は2日付で、羽賀さんを不起訴処分としました。那覇地検は「被害者らの名誉とプライバシーを保護する必要性が高い」と