2日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の大阪マーヴェラスが1日（日）に行われたSVリーグ女子第17節の試合結果を受け、レギュラーシーズン8位以上を確定。チャンピオンシップへの進出を決めた。 大阪MVは現在25勝9敗でリーグ3位につけており、すでに進出を決めていた1位のNECレッドロケッツ川崎と2位のSAGA久光スプリングス続く形でチャンピオンシップ進出を決めた。開幕