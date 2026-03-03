◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)井端弘和監督が試合後の会見で、ノーヒットに終わった大谷翔平選手の状態に言及しました。チーム合流後初出場を果たした大谷選手でしたが、第1打席がレフトフライ、第2打席が空振り三振、第3打席は再びレフトフライに倒れ、この試合3打数無安打。8回にはこの試合4度目の打順が回りましたが、代打を送られ試合から退いていました。会見では快音が聞かれなかった大谷