淡嶋神社の「ひな流し」で、小舟に乗せられ、参拝客らに担がれるひな人形＝3日午後、和歌山市和歌山市の淡嶋神社で3日、子どもの健康と成長を願う神事「ひな流し」が行われた。寒空の下、全国から奉納されたひな人形約300体が小舟2隻に乗せられた。例年、舟を海に流しているが、天候不良のため、中止となった。神社でおはらいをした後、巫女が一つ一つ丁寧に桃や菜の花で飾られた小舟に乗せた。舟に触れると幸せに過ごせるとさ