小池百合子・東京都知事は３日午後、高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分地選定を巡り、赤沢経済産業相が「文献調査」の実施を小笠原村に申し入れると発表したことを受け、「今日午後に国から小笠原村に対して文献調査についての問い合わせがあったことについては伺っている。（小笠原村の）渋谷（正昭）村長がどのような対応をされるのか、東京都として注視していきたい」と述べた。都庁内で各社の取材に応じた。「文