ＴＢＳ系「バナナマンのしらバナ！」が２日に放送され、バナナマン・設楽統、日村勇紀がＭＣを務めた。この日は、現役弁護士として人気急上昇中のピン芸人・こたけ正義感をゲストに迎えた。こたけは、司法試験に一発合格し、弁護士歴は１４年。芸歴は９年目で「ＡＢＣお笑いグランプリ」準優勝や「Ｒ−１グランプリ」４位に入るなどの実績を誇る。進行を務めた平成ノブシコブシ・吉村崇が「先に弁護士をやっていて、そこか