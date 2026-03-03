白昼の芝浦で起きた通り魔事件。犯人は仮面姿のまま逃走し、捜査は難航する中、ネット上では“ある男性”が犯人と断定され、瞬く間に個人情報が拡散されていく――。きょう3日に放送されるフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第6話は、捜査の裏で加速する“SNS私刑”を真正面から描く。広報課２係は何を守り、何を伝えるのか。情報が暴走する時代に突きつけ