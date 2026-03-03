3月3日 発表 「ファイナルファンタジーXIV」の情報を扱う、いわゆるまとめサイトである「馬鳥速報」が3月3日にブログの更新停止と休止を発表した。後日すべてのコメント欄を書き込み不可にする。 これは、3月2日にスクウェア・エニックスが発表した「当社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について」というリリースの中で、同じくまとめサイトである「ネトゲ速報（旧FF14速報）」への発