俳優の戸塚純貴が３日、都内で行われたＪＴＲＲＰ商品発表会に出席した。たばこが好きだという戸塚は「台本を覚えたりする作業とか撮影現場で待機する時間も結構あるので、その間に紙巻きたばこを吸っています」と告白。新幹線や飛行機など長時間移動で喫煙できない環境では、たばこが吸いたくなるといい「必死に耐えています。音楽や映像を見ていますが、そういう時にかぎって喫煙しているシーンが流れて、吸いたくなっちゃ